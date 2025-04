L’exercice militaire conjoint tuniso-américain, African lion 25, s’est clôturé mercredi au champ de tir et de manœuvre de Ben Ghilouf mercredi dans le gouvernorat de Gabès, en présence de hauts cadres des deux parties et d’observateurs militaires de pays frères et amis.

Les responsables, aussi bien du côté tunisien qu’américain se sont félicités de la réussite de cet exercice dans la réalisation des objectifs convenus. Ils ont mis en avant l’évolution qu’a connue cet exercice au fil des ans.

Ils ont souligné l’importance de cet exercice dans le renforcement des capacités des participants, l’échange des expertises et des expériences dans le domaine opérationnel et l’amélioration de leur promptitude dans des domaines tels que le renseignement sur le terrain, la lutte antimines, la préparation opérationnelle, l’assistance sanitaire, la coordination air-sol et la cyberdéfense.

L’exercice African lion 25 a démarré le 22 avril en cours. La partie des manœuvres qui a eu lieu en Tunisie a été marquée par la participation de forces militaires des Etats unis d’Amérique, de Libye, du Sénégal, du Ghana, de Kenya, du Nigéria d’Italie, de France et d’Espagne, en plus de la Tunisie.

Des observateurs d’Egypte, de la Grèce et des Etats membres de l’Initiative 5+5 y étaient également présents