La capitale espagnole, Madrid, a accueilli, jeudi, la 20e réunion de l’initiative « 5+5 Défense », avec la participation des ministres de la Défense et des chefs de délégations des pays membres.

À l’issue de cette réunion, la Tunisie a pris la présidence de l’initiative pour l’année 2025, succédant à l’Espagne.

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a salué, lors d’un discours prononcé à cette occasion, les résultats des activités de l’initiative dans les domaines de la formation, de l’entraînement et de la surveillance maritime.

“Celles-ci ont constitué une occasion pour échanger les expertises, contribué à la transmission des connaissances et des expériences et renforcé les activités opérationnelles communes des forces armées des pays membres”, a-t-il dit.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, Shili a souligné que la Tunisie s’engage à continuer à soutenir et à renforcer l’initiative.

La Tunisie, a-t-il poursuivi, appelle à renforcer davantage la coordination et la coopération entre les pays membres sur de nombreuses questions d’intérêt commun, telles que la migration irrégulière, la cybersécurité, la sûreté et la sécurité maritimes et les opérations de recherche et de sauvetage.

“Elle mise, encore une fois, sur l’engagement collectif pour assurer la durabilité de l’initiative, en tant que cadre le plus adéquat pour favoriser l’échange et l’entente entre les différents partenaires”.

La ministre a proposé, à l’occasion de la prise de présidence de la Tunisie pour l’initiative “5+5 Défense” en 2025, qui coïncide avec le 20e anniversaire de la création de cette initiative, l’organisation d’un forum en Tunisie sur le thème “L’initiative 5+5 Défense : Réalité et perspectives futures”. Une activité qui viendra s’ajouter à la liste des activités prévues dans le plan d’action convenu pour l’année prochaine.

Les résultats du forum seraient ensuite utilisés pour définir les orientations futures des activités de l’initiative, a-t-il dit.

Le ministre de la Défense a eu, en marge de cette 20e réunion, des entretiens avec nombre de ses homologues, notamment avec son homologue espagnole Margarita Robles.