Une liste préliminaire de 1585 demandes de créateurs, d’artistes et divers acteurs culturels ont bénéficié d’aides au titre de la première tranche des interventions du Fonds Relance Culture (FRC).

Selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles publié, jeudi après-midi, le nombre total des demandes parvenues aux commissions sectorielles du FRC est de 2392 dossiers.

Les interventions du Fonds ont couvert des bénéficiaires dans les divers secteurs culturels et artistiques avec 66 % de demandes satisfaites.

Les secteurs bénéficiaires sont la musique (958), le cinéma et l’audiovisuel (228), les arts scéniques et dramatiques (223), les arts plastiques (131), la danse (33) et le livre et l’édition (12).

La même source a fait savoir que les commissions sectorielles sont en train d’examiner le reste des demandes.

Le Fonds Relance Culture (FRC) est un mécanisme de soutien au secteur culturel créé au début de la crise et la suspension de l’activité culturelle et artistique dans le pays.

Des aides exceptionnelles sont allouées par le FRC aux acteurs culturels affectés, sur une période de trois et à raison de 450 dinars par mois pour chaque bénéficiaire.