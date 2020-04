Les délais de candidatures des sociétés opérant dans le secteur culturel qui désire bénéficier des aides exceptionnelles du Fonds Relance Culture (FRC) ont été prolongés jusqu’au 03 mai prochain.

Dans un communiqué publié lundi 27 avril 2020, le ministère des Affaires culturelles demande aux sociétés qui n’ont pas déposé leurs dossiers dans les délais de le faire sur la plateforme web du FRC (http://www.ticdce.gov.tn/fr/) ou à l’adresse électronique suivante : frc@mac.gov.tn

Parmi les documents à fournir, chaque société est appelée à présenter une synthèse des répercussions de la crise sanitaire du Covid-19 sur son activité ainsi que la liste de ses dettes.

Le Fonds Relance Culture est une structure d’aide aux professionnels du secteur culturel et artistique créée le 22 mars 2020. Ce fonds de concours, en réponse à la situation de crise, est destiné à promouvoir le secteur culturel et à soutenir la stabilité économique et sociale des acteurs culturels.

L’allocation des fonds est soumise à des critères déterminés à l’avance, donnant, notamment, la priorité aux individus et institutions les plus fragiles ou les plus affectés par la propagation de la pandémie.

Les aides du FRC couvrent, exclusivement, les artistes, les créateurs et les acteurs du secteur culturel, hormis les agents du secteur public et les fonctionnaires du secteur privé ayant un salaire mensuel fixe.