Les artistes et divers acteurs du secteur culturel désireux de bénéficier d’une aide exceptionnelle du Fonds Relance Culture (FRC), au titre du mois de mars 2020, peuvent déposer leurs dossiers de candidature avant le 12 avril, a annoncé le ministère des Affaires culturelles.

Le ministère précise dans un communiqué que “les aides couvrent, exclusivement, les artistes, les créateurs et les acteurs du secteur culturel, hormis les agents du secteur public et les fonctionnaires du secteur privé ayant un salaire mensuel fixe”.

“Cet appel ne concerne pas les personnes physiques comme les sociétés et les associations culturelles”, indique le ministère. Ces derniers bénéficient d’un mécanisme d’aide particulier.

Toute personne physique (artiste, intermittent, Freelancer, entrepreneur,,,) est éligible à ces aides lit-on sur la plateforme dédiée au FRC. Les candidats peuvent s’inscrire en ligne sur www.relance.culture.gov.tn.

Il est également possible de postuler par voie postale à l’adresse suivante: ministère des Affaires culturelles, rue 02 Mars 1934, 1002, Tunis. L’autre option consiste en une candidature directe, en adressant une lettre écrite au nom de la ministre des Affaires Culturelles, à déposer au bureau d’ordre du ministère ou auprès de la délégation régionale aux Affaires culturelle relevant du gouvernorat où réside l’intéressé.

Chaque dossier de candidature devra contenir une copie de la CIN, une copie de la carte professionnelle ou tout autre document qui prouve l’appartenance du candidat au secteur culturel. Une attestation des diplômes ou des certificats de formations sont également acceptés.

Afin de bénéficier de cette aide, le candidat doit répondre à certaines conditions obligatoires, mentionnées par le ministère, en adhérant aux divers régimes de sécurité sociale et certaines institutions culturelles publiques concernées.

Cet engagement se rapporte à l’adhésion du bénéficiaire au régime national de sécurité sociale, en faveur des artistes, créateurs et intellectuels ou au régime de sécurité sociale pour les acteurs culturels indépendants. Il couvre également l’adhésion à la Mutuelle des artistes, des créateurs et techniciens dans le secteur culturel et l’Organisme tunisien des droits d’auteurs et des droits voisins (OTDAV).

Le candidat pourra également présenter d’autres documents qui justifient sa demande.

Selon les données accessibles sur la plateforme dédiée au FRC, les dossiers de demande d’aide seront traités dans un délai maximum de 15 jours après leur dépôt. Les premiers dossiers seront traités entre le 7 et le 10 avril “.

La sélection de candidats sera faite sous l’égide d’un comité de pilotage, en coordination avec les commissions sectorielles relevant du FRC.

Ces aides sont destinées à aider les artistes à surmonter les difficultés économiques suite à la suspension depuis le 22 mars de toutes les activités culturelles, en application des consignes sanitaires et sécuritaires (couvre feu et le confinement généralisé) adoptées dans le cadre du plan national de prévention du Covid-19.

Le FRC prévoit tout un programme de financements de trois axes dédié aux divers acteurs culturels dans le pays (artistes et espaces culturels et manifestations culturelles et artistiques).

Ce fonds à dotation mixte entre les secteurs privé et public ambitionne de passer d’un fonds d’urgence de gestion de crise à un fonds d’accompagnement de la relance culturelle, de la modernisation et de la transition digitale.

Il offre une formule de soutien pour la dignité des professionnels du secteur culturel qui s’étalera sur les mois de mars, avril et mai, en vertu de laquelle sera allouée une aide financière aux professionnels touchés par la crise.

A partir du mois de juin, il y aura la possibilité d’octroyer des aides supplémentaires, à titre exceptionnel, avec remboursement à partir de janvier 2021.