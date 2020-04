Le ministère des Affaires culturelles appelle les instances de la société civile spécialisées dans la gouvernance, à savoir les associations et les organisations, à présenter la candidature d’un membre qui les représentera dans les commissions sectorielles du Fonds relance Culture (FRC).

Selon un nouveau communiqué du ministère, cet appel traduit la volonté “d’apporter davantage de transparance et de crédibilitaire dans la sélection des dossiers de candidatures pour les aides du FRC, aussi bien que l’importance de faire participer la société civile dans le suivi du processus du tri des divers dossiers concernés.

Cet appel concerne les associations et organisations répondant au cadre législatif en vigueur et en lien avec l’action en milieu associatif (notamment celles régies par les dispositions du décret-loi n 2011- 88). Les candidatures pour ces commissions sont à envoyer à l’adresse électronique suivante ; gh.reguigui@mac.gov.tn

Le FRC prévoit tout un programme de financements de trois axes dédié aux divers acteurs culturels dans le pays (artistes et espaces culturels et manifestations culturelles et artistiques).

L’objectif est d’aider le secteur culturel à l’arrêt depuis le 22 mars dernier, en application des consignes sanitaires et sécuritaires (couvre feu et le confinement généralisé) adoptées dans le cadre du plan national de prévention du Covid-19.

Ce fonds à dotation mixte entre les secteurs privé et public, offre une formule de soutien pour la dignité des professionnels du secteur culturel qui s’étalera sur les mois de mars, avril et mai, en vertu de laquelle sera allouée une aide financière aux professionnels touchés par la crise.

A partir du mois de juin, il y aura la possibilité d’octroyer des aides supplémentaires, à titre exceptionnel, avec remboursement à partir de janvier 2021.

Selon les données accessibles sur la plateforme web du FRC, les commissions sectorielles devront travailler sous l’égide d’un comité de pilotage. Une coordination est prévue entre les deux parties, pour l’examen des demandes d’aide. Un délai maximum de 15 jours est prévu pour la durée du traitement des dossiers, sachant que les premiers dossiers parvenus seront traités entre le 7 et le 10 avril, lit-on encore.

Cet appel pour le tissu associatif est lancé en prévision de la réception des candidatures pour bénéficier des aides exceptionnelles dédiées aux artistes et divers acteurs du secteur culturel, au titre du mois de mars 2020.

A cet effet, les commissions seront amenées à évaluer chaque demande, tout en prenant en compte certains critères se rapportant notamment à la gravité de la situation du candidat ou de l’institution bénéficiaire. Le caractère direct du lien entre la difficulté financière rencontrée et l’épidémie de Covid19, sera également pris en compte.

Toutes les informations utiles sur le fonctionnement des commissions sont visibles sur la plateforme web du FRC, désormais accessible à l’adresse suivante www.relance.culture.gov.tn.