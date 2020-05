Le Directeur Technique National à la Fédération tunisienne de judo (FTJ), Abderrazek Turki a indiqué que la reprise des entraînements pour les judokas de l’élite en prévision des rendez-vous internationaux se fera à partir du premier juin prochain.

Dans une déclaration lundi à l’agence TAP, le responsable a expliqué que cette date demeure tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays et de l’autorisation préalable du ministère de la santé.

S’agissant de la participation des athlètes tunisiens aux qualifications pour les prochains jeux olympiques de Tokyo en 2021, le directeur technique a rappelé les dispositions du Comité international olympique (CIO) qui stipulent que ces qualifications ne peuvent être disputées que si tous les pays concernés y soient représentés.

Pour l’heure, le calendrier international qui concerne les judokas tunisiens compte trois évènements importants, à savoir; le tournoi d’Abu Dhabi (Emirats), le Grand prix du Maroc et le Championnat d’Afrique qui se tiendra du 19 au 25 décembre 2020, a fait savoir Turki, soulignant que les deux premiers tournois seront eux aussi programmés au cours du 4e trimestre de 2020.

En prévision de ces échéances, le responsable assure que la reprise des entraînements nécessite d’abord, la garantie des conditions sanitaires requises pour les athlètes de l’élite.

Pour ce faire, explique-t-il, une commission médicale a été constituée englobant, notamment, des représentants des commissions médicales des fédérations, du ministère de la jeunesse et du sport et du centre médico-sportif.

Parallèlement, a-t-il ajouté, une commission technique a été mise en place constituée des directeurs techniques des différentes fédérations et chapeautée par le directeur général du sport. L’objectif étant d’élaborer un manuel sanitaire de reprise.

Selon Abderrazek Turki, si tout se passe bien, la super élite devrait effectuer sa reprise dès les 1er juin avec au programme des tests de dépistage pour tous les athlètes et les entraineurs et une visite médicale dont une évaluation mentale avant de passer aux tests physiques. La préparation physique se déroulera ainsi pendant l’été.

Pour ce qui est des autres catégories, les juniors devraient reprendre à partir du 1er juillet et les cadets à partir du 1er août.

Turki assure, néanmoins, que ce calendrier demeure tributaire de la situation épidémiologique dans le pays.

S’agissant des clubs, le directeur technique a fait savoir qu’il n’y aura pas de reprise avant septembre prochain. Et pour cause, a-t-il expliqué, la FTJ a annulé toutes les compétitions nationales sauf trois qui seront disputées en octobre 2020.

Il s’agit du championnat de Tunisie en individuel cadets et des coupes de Tunisie cadets, juniors et séniors par équipe, outre un 4e évènement continental que la Tunisie abritera en octobre également; le championnat d’Afrique cadets et juniors.

Pour rappel, le Grand Chelem de Düsseldorf en Allemagne (21-23 février) était le dernier rendez-vous durant lequel nos judokas se sont illustrés. Depuis, deux évènements ont été annulés à cause de l’épidémie liée au coronavirus.

Les Championnats arabes de judo, initialement prévus du 20 au 24 mars dans la capitale égyptienne et le championnat Africa Continental Cup de judo (cadets et juniors), qui devait se dérouler les 21 et 22 mars à Dakar (Sénégal).