Lors du webinaire sur le soutien allemand à la Tunisie en temps de crise, Dr. Andreas Reinicke, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, avait déclaré: ‎

“J’aimerais élargir un peu la perspective. Evidemment, nous devons faire face à cette période difficile tous les jours à nouveau, mais comme pour chaque crise, il y aura un temps après. Jusqu’à présent, la Tunisie a bien mieux géré le défi du Corona que d’autres pays, malgré des moyens limités.

En même temps, la Tunisie possède un potentiel énorme, que ce soit dans les secteurs de l’énergie, de la santé ou de la chimie, comme la production de génériques actuellement fabriqués en Chine.

Les entreprises allemandes reconnaissent de plus en plus l’Afrique comme un marché émergent, à commencer par la Tunisie. Je suis convaincu que de nombreux investisseurs européens se tourneront vers la Tunisie dans les mois et les années à venir. Il faut bien saisir cette opportunité”.