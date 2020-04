L’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke, a souligné lors d’un entretien mardi à Tunis, avec le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Ali Toumi, la volonté de son pays d’aider la Tunisie, à surmonter les difficultés conjoncturelles aux plans social et du développement, à la lumière de la crise sanitaire mondiale du Coronavirus.

Selon un communiqué publié sur le site du ministère du tourisme, Reinicke a mis l’accent sur la volonté du gouvernement allemand, de renforcer les différents cadres de coordination et de coopération avec la Tunisie dans divers domaines prioritaires, tels que l’appui aux petites et moyennes entreprises, l’emploi et la formation, le développement du secteur du tourisme, ainsi que l’investissement.

Le ministre du Tourisme a évoqué lors de cet entretien, la période difficile que traverse actuellement, la Tunisie, en raison de la propagation de l’épidémie du Covid-19, et les répercussions négatives qui en découlent, aux niveaux social et économique, mettant en exergue le besoin de la Tunisie de renforcer le partenariat avec l’Allemagne, afin de relever les défis auxquels est confrontée aujourd’hui, l’économie nationale.

Toumi a souligné le niveau des relations privilégiées qui existent entre la Tunisie et l’Allemagne, mettant l’accent sur le développement remarquable du niveau de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, de l’investissement et de la coopération financière et technique.