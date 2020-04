La société Alluco, gammiste en aluminium avec la menuiserie aluminium Siboall, annoncent samedi, avoir conçu,” un tunnel de désinfection robuste, efficace et économique, afin de permettre à leurs partenaires industriels, commerciaux et administratifs, une reprise de leurs activités en toute sécurité”.

L’équipe d’Alluco indique avoir ” réussi après 10 jours de recherche et de développement, à fournir une cabine mobile de désinfection de conception 100% tunisienne et répondant aux normes internationales.

L’objectif est d’offrir un cadre de travail et de vie, sain et sécurisé”. D’après cette société “la cabine qui coûte 9800 dinars, hors taxes, nommée ” Hy-gêne “, est composée d’un système de nébulisation (vapeur) qui est connecté à un système de contrôle et permet un mélange automatiquement d’un produit (le ANK, approuvé par le Ministère de la santé), désinfectant à 360° et d’un détecteur de mouvement qui déclenche automatiquement, le système de la désinfection lors de l’accès au tunnel.

Elle est composée aussi, d’un thermomètre mural digital, indiquant la température corporelle avec déclenchement d’une alarme en cas d’enregistrement d’une température supérieure à 38 degrés et d’un distributeur automatique de gel désinfectant.

La structure de cette cabine est composée de verre securit, de rideau laminaire, de lames et profilés en aluminium. Avec un temps de passage moyen par personne dans le tunnel de 5 secondes, Hy-gêne va pouvoir être installée entre autre à l’entrée des usines, hôpitaux, administrations, grandes surfaces, lieux de loisirs et de divertissements, hôtels… ou tout autre établissement à grande fréquentation.

La cabine est également, munie d’une rampe pour faciliter l’accès pour les personnes à mobilité réduite. Toutes les pièces de rechange sont disponibles et facilement interchangeables en cas de dommages, avec une garantie de 5 ans , assure la société.