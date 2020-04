L’Agence de coopération allemande (GIZ) met à la disposition des PME dans le secteur de l’industrie ou des services qui veulent être conseillées pour faire face à cette période de crise liée à la pandémie mondiale COVID-19, une équipe de consultants multidisciplinaires afin de les aider à atténuer l’impact de cette crise sur leurs activités et leur permettre d’appréhender la période post crise de manière rationnelle.

Cette équipe est mobilisée par le projet Innovation, Développement régional et Emploi (IDEE) lancé depuis 2015 par la GIZ et qui prendra fin en novembre 2021.

Ce projet vise à améliorer la performance économique des entreprises dans les secteurs prioritaires, selon une vidéo publiée vendredi par la GIZ sur sa page facebook.

Ce projet mobilisera des experts spécialisés en innovation, marketing et gestion des ressources humaines. Cette équipe offre une assistance personnalisée et un coaching en ligne selon les besoins de l’entreprise, afin de mener une réflexion sur plusieurs sujets.

Ces sujets sont liés entre autres, à la stratégie de l’entreprise, au repositionnement des marchés, au e-marketing en tant qu’option pour faire face à la crise, la transformation de la crise en un atout stratégique par l’adoption de nouveaux outils et techniques innovants et les mettent au profit de l’entreprise, et la reprise progressive de l’entreprise en cas d’arrêt total ou partiel.

La GIZ appelle les entreprises voulant bénéficier des conseils d’un expert qui l’aide à surmonter cette crise, à soumettre une demande d’adhésion avant le 15 Mai 2020 via : https://appui-pme-idee.questionpro.com.

Le projet IDEE est exécuté en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et des PME et financé par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Le projet IDEE est mandaté pour renforcer la performance économique des entreprises industrielles et de services liés à l’Industrie.