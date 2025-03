Un accord de coopération a été signé mercredi entre le ministère de l’Agriculture, la Banque tunisienne de solidarité et l’Agence allemande de coopération technique (GIZ) pour promouvoir les investissements dans le secteur agricole et dynamiser la relation entre les institutions financières et techniques, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture.

La Convention vise à soutenir les jeunes désirant créer des projets agricoles en leur fournissant des mécanismes de financement issus du projet de valorisation des périmètres irrigués, projet axé sur le développement des chaînes de valeurs agricoles dans les gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.

Ce projet est financé par la Banque africaine de développement (BAD) et mis en œuvre en coopération entre différentes parties concernées.

À cette occasion, le ministre de l’agriculture a souligné l’importance de cette initiative pour fournir des emplois aux jeunes, promouvoir la production agricole nationale et renforcer le développement économique durable en Tunisie, saluant les efforts de toutes les parties pour créer un environnement incitatif à l’entrepreneuriat dans le secteur agricole.

La cérémonie de signature a eu lieu mercredi en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, du secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques, Hammadi Habib, du directeur général de la Banque tunisienne de Solidarité Khelifa Sbouii, de la directrice générale de l’Agence pour la promotion des investissements agricoles Engi Douggui, du chargé de la gestion du Département de génie rural et d’exploitation des eaux, Kamel Meddeb, de la représentante de l’Agence allemande de coopération technique, Kalthoum Ben Jomâa ainsi qu’un certain nombre de responsables et d’experts dans le domaine financier et agricole.