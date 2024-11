La troisième édition de l’Industry Innovation Day s’est déroulée le mercredi 6 novembre à Tunis, réunissant des acteurs clés de l’industrie automobile et des tech-providers, tant nationaux qu’internationaux. Cet événement, organisé par la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) et la Tunisian Automotive Association (TAA), avec le soutien de la GIZ Tunisie, a offert la bonne plateforme pour discuter des défis auxquels fait face le secteur en Tunisie et décrire les opportunités qui peuvent surgir.

À travers une série de conférences, un espace d’exposition et des panels, cette édition a permis d’effectuer un état des lieux du secteur automobile tunisien. Les participants ont eu l’occasion d’échanger sur les expériences et les meilleures pratiques avec des experts internationaux et nationaux, afin de renforcer la compétitivité de la Tunisie sur la scène mondiale.

Parmi les chiffres clés du secteur automobile tunisien qui ont été relevé :

250 entreprises opérant dans le secteur de l’industrie automobile

+95 000 emplois

2,3 milliards d’euros d’investissements en 2023

52 % des exportations industrielles

3,4 % du PIB

L’Industry Innovation Day a également été un moment clé pour explorer les enjeux liés à la transition vers l’industrie 4.0 et l’électrification des véhicules.

Les discussions ont aussi porté sur la nécessité de réduire l’empreinte carbone des produits en innovant dans les processus de production tel que suggère l’étude présentée lors de l’IID sur “Les meilleures pratiques en termes de digitalisation, de tendances technologiques et de R&D dans l’industrie automobile”.

La Tunisie est bien positionnée pour devenir un hub africain dans le domaine de la conception et de l’ingénierie automobile, répondant aux exigences d’un marché en pleine transformation. En capitalisant sur ses compétences en ingénierie et en recherche et développement (R&D), la Tunisie peut non seulement répondre aux défis actuels mais également contribuer à un avenir durable pour l’industrie automobile.

L’événement a été salué comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur, soulignant l’importance d’une collaboration étroite entre les industriels, les fournisseurs, les autorités publiques et les centres de recherche pour co-construire un avenir durable et compétitif pour l’industrie automobile tunisienne.

AHK Tunisie

La Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK). Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHKs sont soutenues par le Ministère allemand de l’Economie et de la protection du climat (BMWK) en coordination avec la Chambre de commerce et d’industrie allemande (DIHK). Constituées de 150 bureaux dans 93 pays, les AHKs offrent leur expertise, leurs contacts et leurs services aux entreprises allemandes et étrangères.

TAA

La Tunisian Automotive Association est une association Tunisienne à but non lucratif créée en février 2016 à l’initiative des acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie afin de favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie automobile et d’accompagner les autorités Tunisiennes pour développer et promouvoir le secteur en Tunisie.

GIZ Tunisie

Cette édition est soutenue par Invest for Jobs – Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » à travers le projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II » mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.