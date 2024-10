La nouvelle édition de l’Industry Innovation Day se tiendra le mercredi 6 novembre et mettra le focus sur l’automobile. Les acteurs clés de l’industrie automobile et des Tech-Provider venant de Tunisie et de l’international seront réunis.

Organisé par la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) et l’Association Tunisienne de l’Automobile (TAA), avec le soutien de la GIZ Tunisie, des experts nationaux et internationaux se réuniront tout au long d’une série de conférences autour des drivers et les tendances technologiques du secteur pour débattre la transformation en cours et future, afin d’explorer les opportunités pour la Tunisie.

L’industrie automobile en Tunisie est un véritable enjeu avec 12% de croissance annuelle, 65 % des entreprises du secteur qui sont totalement exportatrices et un PIB annuel qui avoisine 4%. Pour relever les défis majeurs liés à l’attractivité et à l’ouverture des marchés dans un contexte d’un écosystème en perpétuelle transformation, la Tunisie doit impérativement s’adapter et innover.

Pour en savoir plus sur le programme, les speakers, les exposants, consultez le site dédié www.industry-innoday.com, les inscriptions y sont désormais ouvertes.

L’Industry Innovation Day est un événement organisé par

AHK Tunisie

La Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK). Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHKs sont soutenues par le Ministère allemand de l’Economie et de la protection du climat (BMWK) en coordination avec la Chambre de commerce et d’industrie allemande (DIHK). Constituées de 150 bureaux dans 93 pays, les AHKs offrent leur expertise, leurs contacts et leurs services aux entreprises allemandes et étrangères.

TAA

La Tunisian Automotive Association est une association Tunisienne à but non lucratif créée en février 2016 à l’initiative des acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie afin de favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie automobile et d’accompagner les autorités Tunisiennes pour développer et promouvoir le secteur en Tunisie.

GIZ Tunisie

Cette édition est soutenue par Invest for Jobs – Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » à travers le projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II » mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.