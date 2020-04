L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a affirmé samedi la volonté d’instituer des lois appuyant les forces de sécurité intérieure dans l’accomplissement de leur devoir national.

L’ARP souligne également la nécessité de garantir les droits financiers et sociaux des membres des forces de sécurité et de protéger leurs familles ainsi que de leur assurer la protection nécessaire dans l’accomplissement de leur mission.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure, l’ARP exprime sa considération pour les efforts et sacrifices qu’ils consentent afin de lutter contre la pandémie du coronavirus et imposer l’application des dispositions du confinement et du couvre-feu, tout en luttant contre les crimes et les infractions à la loi.

L’ARP rend hommage aussi aux forces de sécurité et de l’armée pour leurs efforts dans la protection des frontières et la lutte contre le terrorisme, estimant que la commémoration de cet événement constitue une étape importante dans l’édification des institutions de l’Etat et l’instauration des fondements de l’Etat de droit et des institutions.