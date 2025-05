Le ministre des affaires sociales Issam Lahmar a souligné lundi à Riyadh, au cours de la séance la plénière de la 7ème conférence internationale sur la sécurité et la santé au travail (GOSH7) organisée du 4 au 6 mai à Riyadh, que l’investissement dans la sécurité au travail est un investissement dans le capital humain et dans la production et la productivité.

Le ministre des affaires sociales a prononcé à cette occasion, l’allocution de la Tunisie dans laquelle il a réitéré l’engagement de notre pays à poursuivre l’action avec ses partenaires internationaux et régionaux en faveur de la promotion de santé et de la sécurité au travail, en vue de favoriser l’échange des expériences et promouvoir les systèmes de protection.

Il a affirmé que cette conférence constitue une opportunité idoine à même d’unifier les visions en ce qui concerne la protection de la santé des travailleurs sur leurs lieu de travail, qui constitue, selon ses dires, non seulement une responsabilité juridique mais aussi un engagement humain à l’ère des mutations technologiques, de la numérisation et de l’intelligence artificielle.

Dans ce contexte Lahmar a passé en revue l’expérience de la Tunisie dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, soulignant que ce secteur est garanti par la constitution et les législations tunisiennes en vigueur, ajoutant qu’il s’agit d’un système cohérent dans les secteurs publics et privés qui opère à travers différentes structures et établissements tels que l’institut de santé et de la sécurité au travail, les groupement de la médecine de travail, la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), le comité général du travail et des relations professionnelles et le conseil national de prévention des risques professionnelles, outre les médecins de santé publique et l’inspection de travail.

Le ministre de la santé a indiqué que la Tunisie s’emploie actuellement à mettre en place une stratégie nationale sur la santé et la sécurité au travail en vue de réduire les accidents de travail et de renforcer la productivité des entreprises.

Il a mis l’accent sur la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Arabie saoudite illustrée dans la convention de coopération commune relative au développement des ressources humaines qui est actuellement en cours de réalisation, annonçant que la commission consulaire tunisienne et la partie saoudienne procéderont à l’élaboration d’un cadre législatif en matière de sécurité sociale entre les deux parties.

A cette occasion, le ministre des affaires sociales s’est entretenu avec le directeur général de l’organisation du travail arabe. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de promouvoir davantage la coopération dans les secteurs du travail, des relations professionnelles et de la santé au travail.

Il a visité une exposition, tenue en marge de la conférence, et pris connaissance des divers stands organisés par les pays participants qui comportent les innovations en matière de sécurité et de santé au travail.