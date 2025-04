La Tunisie célèbre, le 28 avril, l’instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail portée par l’Organisation internationale du Travail et placée cette année autour du thème : “Révolutionner la santé et la sécurité : le rôle de l’Intelligence artificielle et de la numérisation au travail”.

Un colloque scientifique intitulé “L’intelligence artificielle au service de la santé et de la sécurité au travail” s’est tenu, lundi, à Tunis, en célébration de cette journée nationale et internationale.

Il est organisé à l’initiative de la Direction générale de l’Inspection médicale et de la Sécurité au travail, relevant du ministère des Affaires sociales, a

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a, à l’ouverture des travaux du colloque, déclaré que le choix de la thématique de ce colloque est judicieux, compte tenu du rôle crucial que peut jouer l’Intelligence artificielle dans la prévention des risques au travail et de suivi médical des employés.

L’intelligence artificielle, a-t-il dit, constituera un pilier essentiel pour le système de management de la santé et de sécurité au travail dans les secteurs public et privé.

Pour le ministre, ce colloque s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de politique publique visant à promouvoir un environnement professionnel sûr, salubre et respectueux des droits fondamentaux de chaque travailleur,.

Ce colloque, a-t-il ajouté, permettra de discuter des meilleures manières d’utiliser l’intelligence artificielle au travail, à l’heure où les transformations technologiques s’accélèrent dans un monde de plus en plus digital.

Il a, toutefois, mis en garde contre les risques liés à une utilisation non maîtrisée de l’Intelligence artificielle au travail, appelant à prendre en considération tous ces aspects lors de l’élaboration des recommandations du colloque.

Il a insisté sur la nécessité d’améliorer la sécurité et la santé au travail et de développer la médecine du travail, eu égard à leur impact sur la pérennité des entreprises, sur le bien-être des travailleurs ainsi que dans la prévention des risques professionnels.