A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’art, le 15 avril prochain, l’UNESCO, en partenariat avec le pionnier de la musique électronique, Jean Michel Jarre, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et Président de la CISAC organisera un débat en ligne et une campagne sur les médias sociaux, le ” ResiliArt Debate “, qui réunira des artistes et des acteurs clés de l’industrie pour tirer la sonnette d’alarme sur l’impact du COVID-19 sur les moyens de subsistance des artistes et des professionnels de la culture.

Le débat, organisé en partenariat avec la CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs) vise à inspirer l’élaboration de politiques et de mécanismes financiers susceptibles d’aider les créateurs et les collectivités à surmonter la crise.

Les créateurs et les travailleurs créatifs du monde entier sont appelés à se joindre aux échanges de ce prochain débat et à inviter leurs collègues artistes à présenter les œuvres qu’ils produisent pendant le confinement dans le cadre d’une campagne sur les médias sociaux.

Par ailleurs, le 22 avril 2020, l’UNESCO réunira les ministres de la culture du monde entier dans le cadre d’une réunion en ligne sur le COVID-19 et son impact sur la culture. S’appuyant sur le Forum des ministres de la culture organisé par l’UNESCO le 19 novembre 2019, ce nouveau sommet permettra d’échanger des informations et des points de vue sur l’impact de la crise sanitaire sur le secteur culturel et à identifier des mesures politiques correctives en fonction des contextes nationaux.