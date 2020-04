La Confédération générale tunisienne du travail (CGTT) appelle le gouvernement et toutes les organisations syndicales nationales des travailleurs et des employeurs à préparer un plan d’action pour sauver les emplois menacés par la crise sanitaire liée au coronavirus.

Dans un communiqué publié, lundi 6 avril, la CGTT a fait part de sa disposition à faire don de la moitié de ses recettes pour l’année 2020 au profit d’un fonds qui serait destiné au dédommagement des personnes qui ont perdu leurs emplois.

La CGTT a fait part de sa décision de renoncer à la subvention qui lui est accordée par l’Etat pour l’année 2020 au profit du Fonds 1818 destiné à soutenir le ministère de la Santé dans la campagne de lutte contre le Coronavirus en Tunisie, exhortant les autres organisations syndicales ouvrières et patronales à suivre son initiative en faisant don de la moitié de leurs revenus et en renonçant à la subvention qui leur est attribuée par l’Etat.

La CGTT a déploré le non respect de certaines entreprises des mesures liées au confinement général en menaçant de licenciement tout employé qui refuse de rejoindre son lieu de travail, appelant le chef du gouvernement à intervenir d’urgence pour mettre fin à ces dépassements.

La confédération a appelé le chef du gouvernement à prendre des mesures urgentes visant à moderniser les relations administratives.

La Confédération a, également, appelé le chef du gouvernement à l’associer à la recherche de solutions plus justes et plus équitables afin de lutter contre toute forme de discrimination entre les travailleurs quelque soit le secteur dans lequel ils opèrent (public, privé, indépendant …).