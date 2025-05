Les travailleurs tunisiens, tout comme les travailleurs du monde entier, vont se rassembler en solidarité, le 1er mai 2025, pour célébrer la Journée internationale des travailleurs. Dénommée également, la fête du travail, cette journée est, le plus souvent, pour les syndicats, une occasion pour rendre, certes, hommage aux luttes historiques et réalisations du mouvement syndical mais aussi pour faire le bilan de l’expérience syndicale aux fins de l’évaluer à la lumière des profondes mutations et d’explorer de nouvelles pistes pour son enrichissement.

Le manifeste de la Confédération générale tunisienne du travail (CGTT) dont une copie nous est parvenue se démarque, cette année, par deux nouveautés majeures. Le manifeste fait, dans un premier temps, une relecture de l’histoire du syndicalisme en Tunisie et propose, dans un second, les grandes lignes d’un nouveau deal entre les syndicats et le pouvoir en place. Au regard de la détérioration de la situation actuelle syndicale dans le pays, ce manifeste mérite qu’on s’y attarde.

L’histoire du syndicalisme tunisien serait mal connue

Concernant la première nouveauté, le manifeste laisse entendre que l’histoire du syndicalisme serait mal connue et serait à la limite délibérément faussée.

Interpellé sur cette question, Habib Guiza secrétaire général de la CGTT, estime que contrairement à ce qui est communément admis, l’émergence du syndicalisme tunisien ne remonte pas au 3 décembre 1924, date au cours de laquelle le militant Mohamed Ali Hammi, avait fondé le premier syndicat national mais au 1er mai 1904. Au cours de cette dernière journée de célébration de la fête du travail, la classe ouvrière tunisienne, ethniquement hétérogène à l’époque dans un contexte de capitalisme colonial, avait déclenché une grève générale de 15 jours avec un succès impressionnant.

« Le pluralisme syndical n’est pas une option, c’est une condition essentielle pour défendre efficacement les droits des travailleurs et instaurer un véritable contre-pouvoir dans une démocratie. » — Habib Guiza, Secrétaire général de la CGTT

Le mérite de Mohamed Ali Hammi est d’avoir créé le premier syndicat national sur les principes de la liberté syndicale et du pluralisme syndical. Toujours d’après Habib Guiza, le syndicalisme tunisien a évolué selon ces principes jusqu’à 1956, date d’accès de la Tunisie à l’indépendance. «Depuis, dit il, la domination du parti unique (PSD) et la dissolution de l’Union syndicale des travailleurs de Tunisie (USTT) de Hassen Saadaoui, le pluralisme syndical libre a été supprimé en faveur de la monopolisation de l’action syndicale par l’UGTT. Ce dernier syndicat a toujours bénéficié de la complicité des régimes politiques en place, et ce jusqu’à ce jour, pour demeurer, contrairement aux conventions internationales qui prônent le pluralisme syndical, le syndicat le plus représentatif avec lequel les négociations sociales sont entreprises».

Plaidoyer pour une refondation du syndicalisme tunisien

S’agissant de la deuxième nouveauté du manifeste de la CGTT, elle vient proposer, un nouveau deal avec le pouvoir, un nouveau deal focalisé sur le respect de la liberté et du pluralisme syndicaux et les droits sociaux dans le cadre de l’unité d’action syndicale. L’ultime but étant de réaliser un contrat social citoyen.

« Le monopole de l’action syndicale au profit d’un seul acteur nuit à la vitalité du dialogue social et va à l’encontre des principes de liberté et de représentation équitable défendus par les conventions internationales. »

Pour Guiza, «le pluralisme syndical est une nécessité syndicale obligée pour bien défendre les travailleurs et leurs droits. C’est aussi une nécessité pour garantir un contre pouvoir qui constitue une condition sine qua non de la réussite de toute transition démocratique».

Morale de l’histoire : le contexte actuel nécessite une refondation du mouvement syndical, et ce, sur la base, du respect des libertés dont la liberté syndicale et le pluralisme syndical dans la continuité historique du mouvement syndical depuis 1904.

« Le 1er mai ne peut plus être un simple rituel commémoratif ; c’est un moment crucial pour interroger notre histoire, repenser nos combats et reconstruire un syndicalisme en phase avec les défis actuels. »

Il s’agit également de refonder le syndicalisme tunisien sur la base d’une charte syndicale citoyenne plus large. Celle-ci serait fondée sur les 5 principes suivants: liberté et pluralisme syndicale, autonomie syndicale, gouvernance démocratique et transparence, redevabilité et responsabilité citoyenne et unité d’action des organisations syndicales pour la construction d’un contrat social citoyen.