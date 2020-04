Les marchands ambulants à Kasserine sont autorisés, depuis samedi 4 avril 2020, à approvisionner les zones rurales et montagneuses, de denrées alimentaires de première nécessité.

Cette mesure exceptionnelle vise à garantir l’approvisionnement de toutes les zones rurales, notamment, en semoule qui a connu une pénurie remarquable dans toutes les régions du pays, à cause de la hausse vertigineuse de la demande depuis le déclenchement de l’épidémie du covid-19.

Le gouverneur de la région, Mohamed Semcha, a souligné, dans une déclaration aux médias, l’importance de cette mesure et son rôle dans la fourniture des produits alimentaires nécessaires pour les habitants de différentes zones rurales et montagneuses et les régions avoisinantes, surtout dans cette conjoncture exceptionnelle.

Jusqu’à samedi, près de 90 autorisations ont été accordées aux marchands ambulants de la région pour approvisionner ces zones et se fournir auprès d’un grossiste installé dans un espace aménagé à cet effet, dans la zone industrielle, sur la route de Thala, sous contrôle sécuritaire et militaire, afin de faire respecter la loi et le bon déroulement de l’approvisionnement.

Des prêts de 2000 dinars ont été accordés à chacun de ces marchands ambulants pour les aider dans leur tâche.

Les commerçants ont salué cette initiative. Ils réclament, dans des déclarations à l’agence TAP, d’augmenter les quantités de semoule fournies à chaque vendeur, avec l’extension des zones rurales couvertes.