Dans le but de soutenir l’effort national de lutte contre COVID-19, et après coordination avec le ministère de la Santé, le groupe TELNET a acquis aujourd’hui 25 mars un certain nombre d’équipements et de drones équipés de caméras thermiques qui ont été récemment utilisés dans la ville chinoise de Yuhan pour faire face à l’épidémie et qui ont prouvé leur efficacité.

Ces équipements, qui seront mis à la disposition du Ministère de la santé وزارة الصحة, permettront la détection à distance des personnes à température corporelle inhabituelle et leur suivi grâce à la technologie intelligente, en plus de nombreuses autres utilisations.

Le Groupe TELNET s’efforcera de transférer ces équipements dans les meilleurs délais en Tunisie afin que l’Etat puisse en bénéficier.