Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi a annoncé, lundi, le retour des croisières cette année, faisant savoir que le port de la Goulette en accueillera 11, avec à leur bord, 9 300 croisiéristes.

Le ministre a effectué une visite au village touristique du port de la Goulette et a indiqué que la première croisière arrivera en Tunisie, le 4 avril 2020, transportant 600 touristes, en majorité allemands.

Toumi a aussi, souligné l’importance du retour des croisières pour le secteur touristique, étant donné l’impact attendu sur le secteur de l’artisanat, d’autant plus que la moyenne des dépenses d’un croisiériste est estimée à 200 euros/ jour.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur général de Goulette Shipping Cruise (Port de croisières de la Goulette), Wissem Bouchnak a affirmé que les préparatifs logistiques, sécuritaires, environnementaux et sanitaires pour l’accueil de ces croisières, sont engagés, en coordination avec l’Office de la marine marchande et des ports relevant du ministère du Transport et le ministère du Tourisme. La coordination est également, en cours avec le ministère de la santé, pour installer des caméras thermiques destinées à évaluer la température corporelle des passagers, en prévention du Coronavirus.

Pour rappel, la Tunisie a accueilli une seule croisière en 2019, une première depuis l’attentat terroriste de mars 2015, au musée du Bardo. En 2010, les recettes des croisières avaient été de 4 millions d’euros.