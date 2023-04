Le port de la Goulette a accueilli, jeudi matin, le premier navire de croisière “MSC GRANDIOSA”, marquant ainsi le lancement en Tunisie de la saison du tourisme de croisière, pour la saison 2023.

“Ce navire, avec à bord environ 5500 touristes de différentes nationalités, notamment française, italienne et espagnole, venait de Barcelone (Espagne) et quittera la Tunisie cet après midi, vers 18h00, vers Palerme (Italie)”, a fait savoir le directeur général du port de La Goulette, Sami Debbiche.

De nombreux touristes ont préféré visiter la Médina, Sidi Bou Saïd et Carthage, alors que les autres ont choisi de rester à bord du bateau, ou de visiter le village touristique du port.

Pour les commerçants et les artisans des environs, il s’agit d’un joyeux évènement et une opportunité pour pour vendre leurs produits.

Quarante quatre (44) croisières sont attendues en Tunisie jusqu’à fin octobre 2023, selon Debbiche, qui estime que cela va contribuer à la relance du tourisme dans le pays.

Environ 160 mille touristes sont attendus en Tunisie en 2023 dans le cadre de ces croisières, contre 50 mille touristes l’année dernière, a ajouté le responsable.

Le pays envisage d’accueillir 500 mille touristes à l’horizon 2027 et de retrouver in fine les chiffres de 2010 ( 1 million de touristes).

Doté de 2421 cabines réparties sur 19 étages. Le navire de croisière ” MSC Grandiosa” est entré en service en 2019.

Il est équipé de plusieurs commodités et moyens de confort et de loisirs, dont une piscine, un théâtre , un musée d’art, des restaurants, des cafés et des salles de jeux.