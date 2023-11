Port de la Goulette : 1400 touristes accueillis à bord de deux bateaux de croisières

Le port de la goulette accueille ce dimanche, 3 navires, transportant près de 2300 voyageurs accompagnés d’environ 1200 voitures et ce dans le cadre de l’activité hebdomadaire des lignes maritimes régulières avec les ports en Italie et en France.

Le port de la Goulette a accueilli, samedi dernier, deux bateaux de croisières à bord desquels voyagent plus de 1400 touristes en plus de deux bateaux ro-pax, qui vont assurer le passage de plus de 1800 voyageurs et 650 véhicules.

Le ministère du transport a indiqué dans un communiqué rendu public samedi, que le port qui connait une dynamique en fin de semaine a également accueilli au cours de la même journée un navire roulier pour le déchargement de 700 véhicules et 25 bus ainsi que du matériel industriel en plus d’un deuxième navire de commerce qui assure actuellement le chargement de près de 7300 tonnes de ciments destinés à l’exportation.

Le port de la goulette a accueilli le 20 avril 2023 la première croisière à bord de laquelle voyageaient 5500 touristes de différentes nationalités, donnant ainsi le coup d’envoi de la saison des croisières touristiques au port.