Le navire ” MSC Grandiosa ” devrait accoster, jeudi, au port de la Goulette, avec à bord 5500 touristes, marquant ainsi le démarrage de la saison du tourisme de croisière, a annoncé le ministère du transport, mercredi.

Le port de la Goulette recevra en moyenne deux voyages par semaine, portant le nombre à environ 45 dessertes et 200 mille touristes, a ajouté la même source dans un communiqué. Et d’ajouter que les touristes visiteront dans le cadre de voyages organisés des sites archéologiques et touristiques de la capitale et de ses environs.

En 2022, environ 37 croisières transportant près de 55 mille touristes ont accosté au port de la Goulette, après un arrêt de près de trois ans. Le tourisme de croisière a été touché depuis l’attaque terroriste du musée de Bardo en 2015, (22 morts) et les autres attaques qui l’ont suivi ce qui a incité plusieurs pays à imposer des restrictions de voyage à destination de la Tunisie.

En 2010, la Tunisie a accueilli près de 900 mille croisiéristes mais, le nombre s’est réduit à 450 mille à 600 mille touristes au cours de la période 2012-2014, avant de baisser encore au cours de ces dernières années.

Les touristes des croisières sont accueillis d’habitude au niveau du port de la Goulette, où ils visitent le village touristique de la Goulette qui proposent notamment des produits de l’artisanat tunisien avant de visiter la Medina de Tunis et certains sites archéologiques.