A l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme, la banlieue nord de Tunis a abrité ce dimanche la première édition de “La Tunisienne Gazelle Run” (les Foulées d’Alyssa), une course réservée exclusivement à la femme tunisienne.

Outre les amatrices des randonnée et de la course à pied, “les Foulées d’Alyssa” disputée sur un parcours de 6 km a été marquée par la participation de près de 300 athlètes féminines et championnes dans de diverses spécialités de Tunisie et de pays étrangers, à l’instar de la championne de France de Marathon, Anaïs Quemener, et l’ancienne championne tunisienne des sports automobiles, Hend Chaouch.

L’évènement est organisé par l’organisation “Courir pour la Tunisie”, en collaboration avec la commune de Carthage et le Comité National Olympique Tunisien.