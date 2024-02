La Tunisie sera représentée par 150 athlètes engagés dans 13 disciplines lors des Jeux Africains prévus du 8 au 23 mars prochain à Accra (Ghana), apprend-on, vendredi, de source proche du ministère de la Jeunesse et des Sports.

La délégation tunisienne qui se déplacera à Ghana sera composée de 205 personnes réparties comme suit : 150 sportifs (76 garçons et 74 filles), 33 membres de staffs techniques, 6 cadres médicaux, 7 arbitres et 9 cadres administratifs.

Le rugby se taillera la part du lion lors de cette 13e édition avec 30 joueurs (15 hommes et 15 dames), suivi du taekwondo avec 18 athlètes (9 hommes et 9 dames). Le reste des athlètes seront engagés dans les épreuves d’athlétisme, de boxe, de cyclisme, d’haltérophilie, de judo, de karaté, de lutte, de tennis, de tennis de table, de triathlon et de volley-ball (dames).