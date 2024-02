L’UTM lance des projets d’intelligence artificielle pour la santé et l’éducation

L’Université Tunis El Manar (UTM) a lancé plusieurs projets de recherche scientifique visant à utiliser l’intelligence artificielle dans les domaines de la santé et de l’éducation, dans le but d’orienter la recherche scientifique vers les priorités nationales, a fait savoir le président de l’université, Moez Chafra.

Dans une déclaration à la TAP, en marge de l’organisation, hier mercredi, de la deuxième édition de l’événement “Université de Tunis El Manar phare des cultures”, Chafra a ajouté que l’Université a créé une chaire en intelligence artificielle.

L’Université de Tunis El Manar ambitionne, a-t-il dit, d’introduire des activités professionnelles telles que l’ingénierie, la médecine, la psychologie et la sociologie pour exploiter les projets d’intelligence artificielle, indiquant que l’objectif est de créer des applications et des programmes intelligents qui contribuent à la promotion de secteurs stratégiques tels que la santé, l’éducation et l’énergie.

Il a souligné que le changement du statut de l’université Tunis El Manar devenue un établissement public d’enseignement supérieur à caractère scientifique au lieu d’un établissement public à caractère administratif, a permis de favoriser le lancement de projets de recherche scientifique et de créer une dynamique au niveau de la vie universitaire, de l’enseignement et de l’employabilité.

Chafra a indiqué que l’Université Tunis El Manar a conclu des projets de coopération et de partenariat avec l’Union européenne dans le domaine de la recherche scientifique, soulignant que la plupart des établissements relevant de cette université ont obtenu une certification internationale.

Il a ajouté que l’Université Tunis El Manar a obtenu la certification ISO 9001 et ISO 21001 dans le cadre de ses efforts visant à obtenir l’accréditation académique des établissements d’enseignement supérieur et de leurs programmes, soulignant l’amélioration des indicateurs globaux relatifs à la classification internationale des cette institution, notamment, au niveau des publications et de la qualité de la recherche scientifique.

Il a souligné que l’université s’emploie à soutenir les projets de recherche grâce à un réseau composé de 109 laboratoires de recherche dont les activités couvrent de nombreux domaines, tels que l’ingénierie, la médecine et l’énergie.