L’assureur a consacré une enveloppe de 100 mille TND pour du mécénat entrepreneurial. La RSE, chez CTAMA, un engagement citoyen qui procède d’une démarche sincère, sans calcul. En revanche, il peut générer un effet en retour, valorisant, pour la CTAMA.

Mercredi 21 courant au soir, la compagnie d’assurances CTAMA a organisé, au théâtre municipal de Tunis une cérémonie à l’effet d’honorer les gagnants de son concours national d’entrepreneuriat, en présence de M.Raouf Lajimi, chef du cabinet du ministre de l’agriculture.

Cette action s’inscrit tel que le précisait dans son speech d’ouverture Lamjed Boukhris DG de la Compagnie, dans la démarche RSE de l’assureur. Et, nous ajouterons qu’elle est de longue vue. Et à grande portée !

En prélude, la rencontre avait été égayée par un intermède musical animé par un jeune chanteur, doué, qui était ravi de se produire en présence de son maestro Lotfi Bouchenak.

C’est Hatem Amara qui a eu le rôle de maitre de cérémonie. CTAMA avait eu ce souci méritoire de conférer à l’événement une étiquette ‘’Les jeunes tunisiens ont un immense talent’’. Et elle a fait mouche.

La RSE, une opération de ‘’Grandes cultures’’

La CTAMA se lance dans la RSE. Elle a initié un vaste concours d’envergure nationale en faveur des jeunes promoteurs de projets innovants. Et, qui sont dans l’attente d’un ‘’Coup de pouce’’ de financement.

CTAMA a mobilisé pour la cause une enveloppe de 100 mille TND. Soucieuse d’éthique et par professionnalisme, CTAMA a confié le pilotage de l’opération à un jury d’experts du domaine. Ce sont 250 dossiers de projets qui ont été proposé. Après étude, 11 dossiers ont été retenus. Ce groupe de Happy Few était à l’honneur ce mercredi soir.

CTAMA a veillé à les faire re pitcher leur projet cette fois en face d’un public nombreux et enthousiaste. Et le courant est passé. La diffusion de masse de la touche entrepreneuriale est une action de ‘’Grandes cultures’’ qui est bien réfléchie. Elle est de nature à inciter les jeunes à s’instruire de l’esprit de l’entrepreneuriat.

CTAMA assureur majeur des exploitants agricoles était bien dans son rôle car sa stratégie RSE semble marquée de l’empreinte de Victor Hugo. Le poète français subjugué par le laboureur appliqué lui a dressé le portrait suivant : ‘’il va, il vient, jette à poignées la moisson future aux sillons’’. Les dotations en fonds propres de la CTAMA avaient le goût de la moisson future aux sillons.

CTAMA… ‘’Sème à tout Vent’’ !

La cérémonie fut tout de panache. Et on garde en mémoire cette jeune fille de Tataouine, qui élève des poissons en eau douce. Privée de moyen de transport ses approvisionnements et ses livraisons lui revenaient cher car effectués par des tiers. Tout son cash flow y passait. La voilà désormais équipée.

Le tandem d’ingénieurs qui ont redessiné les drones avec un profil d’avions étaient tout feu, tout flamme.

Le jeune qui élevait des insectes, à partir de déchets organiques, et qui les destinait à la fertilisation des arbres, était tout aussi ingénieux. Les jeunes lauréats, à des hauteurs différentes, ont tenté l’innovation et la recherche, s’écartant des sentiers battus. Leur effort de démarcation et d’inventivité a été récompensé.

La CTAMA revient de loin !

L’assureur a du se battre longtemps avant de renouer avec la performance. Lamjed Boukhris était arrivé six ans auparavant, pour réaliser un plan de restructuration. Il a réussi l’exploit de remettre l’assureur à flots sans recourir à la ‘’charrette’’ des licenciements. Il a su enthousiasmer les salariés autour de l’idéal de la ‘’Remontada’’ et le succès a été à la clé. Et les effectifs se convertissent en ‘’Ressources Humaines’’ et adhèrent aux valeurs du management solidaire. Cet acte managérial est un acte de foi, et nous rajouterons de bonne foi.

De la tourmente de l’éclipse aux lauriers du succès, CTAMA fait le pari de la RSE. Lamjed Boukhris est convaincu que le progrès ne vaut que s’il est partagé.

CTAMA sort auréolée d’une image gratifiante pour son enseigne. CTAMA apparait dans l’image de l’entreprise à l’engagement citoyen et partageux. CTAMA convertit, sans le moindre calcul prémédité, la RSE en un puissant levier marketing. Si ce n’est pas un exploit, c’est que ça lui ressemble !