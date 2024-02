Une rencontre entre la Ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi Sabïi et le Directeur Général du Bureau régional de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour l’Afrique du Nord, Mohamed Azizi, a permis de discuter de l’état d’avancement des consultations concernant le projet de la Banque d’investissement pour l’entrepreneuriat des jeunes (Youth Entrepreneurship Investment Bank), qui a été proposée par la partie tunisienne avec le soutien de la Banque.

La réunion, qui s’est tenue en présence de la directrice générale adjointe du Bureau régional de la BAD à Tunis, Malinne Bloomberg, a également porté sur d’autres programmes de coopération en cours, dont le Programme d’appui et de développement de la filière céréalière, le Programme d’autonomisation économique des jeunes et le Programme de modernisation des infrastructures routières ainsi que le soutien du secteur privé, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de l’Économie.

La réunion a été l’occasion pour les deux parties d’examiner les progrès de la coopération financière et technique ainsi que les programmes d’action pour 2024. Les deux parties ont aussi évoqué les domaines prioritaires portant sur les plans et programmes de développement présentés par la Tunisie dans le cadre du document de coopération stratégique pour la période 2024-2028, qui seront soumis à l’approbation du Conseil d’administration de la Banque, y compris les secteurs de l’eau, de l’assainissement, de la lutte contre les changements climatiques, l’agriculture, et l’amélioration de la compétitivité de l’économie.

Les deux parties ont souligné à cet égard la coopération distinguée entre la Tunisie et le Groupe de la Banque africaine de développement et la volonté de continuer à la développer et à la diversifier à même de servir les intérêts et les priorités nationales.

Il convient de rappeler que le Ministère de l’Economie et de la Planification a souligné dans un communiqué en mai 2023 que la Tunisie s’apprête à lancer une Banque d’investissement pour l’entrepreneuriat des jeunes, en collaboration avec la BAD pour mettre en place un mécanisme qui aidera les jeunes entrepreneurs à réaliser leurs ambitions et à s’intégrer efficacement dans le circuit économique.

L’ancien ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Saied, a signalé lors d’une réunion convoquée par le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, l’avancement des études liées à la Banque d’investissement pour l’entrepreneuriat des jeunes en Tunisie en marge de sa participation aux réunions annuelles de la BAD, à Sharm El-Sheikh en Egypte, les 22‑26 mai 2023.