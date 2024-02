Interpellée, ces derniers jours, à l’international sur la situation macroéconomique de la Tunisie, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a indiqué que le FMI prévoit, entre autres, que l’inflation en Tunisie atteindra 9,8% en 2024.

Cette déclaration a provoqué l’hilarité de certains analystes et chroniqueurs de télévision qui ont cru que la directrice générale du FMI ne disposait pas le jour de cette déclaration de chiffres actualisés. Et pour cause, le taux d’inflation est estimé actuellement en Tunisie à 7,8% selon l’Institut national des statistiques (INS).

Réagissant pour sa part à cette déclaration sur les ondes de Mosaique FM, L’économiste Ridha Chkoundali a confirmé les dires de Kristalina Georgieva, en ce sens où « l’inflation provient essentiellement de l’injection de fonds dans l’économie, sans contrepartie ».

L’économiste fait apparemment allusion aux facilités de 7 milliards accordées par la Banque centrale au Trésor de l’Etat au cas où ce montant serait utilisé à des fins de consommation et non d’investissement.

