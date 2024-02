L’industrie chinoise se prépare à une nouvelle offensive massive qui menace l’Europe et ses industries. La production chinoise dépasse déjà celle des neuf pays suivants additionnés et les Chinois continuent d’investir massivement dans leur appareil productif. Cette nouvelle donne met en danger l’avenir de l’industrie européenne et exige une réponse urgente et ambitieuse.

L’Europe doit se réveiller et prendre des mesures pour se protéger. L’Allemagne, en particulier, doit cesser de refuser l’affrontement économique avec la Chine et adopter une stratégie industrielle ambitieuse. Il ne suffit pas de subventionner, l’Europe doit aussi changer sa façon de penser et d’agir.

C’est une révolution culturelle qui est exigée de l’Europe. Elle doit adopter une vision à long terme et investir dans des secteurs clés tels que la recherche et le développement, l’innovation et l’éducation. Elle doit également renforcer ses collaborations et créer des synergies entre les différents acteurs de l’industrie européenne.

L’avenir de l’industrie européenne est en jeu. Si ce défi est pris à la légère, l’Europe risque de subir les mêmes ravages que la désindustrialisation des années 2000. L’offensive chinoise est une menace, mais c’est aussi une opportunité. L’Europe peut profiter de cette nouvelle donne pour se réinventer et devenir une puissance industrielle plus forte et plus compétitive.