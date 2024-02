La ville de Hammamet accueillera du 21 au 26 février en cours, le sixième championnat arabe de Wushu Kung Fu pour les catégories jeunes et juniors, dans les spécialités du “Taolu” et “Sanda”.

Le président de la Fédération tunisienne de Wushu Kung Fu et des sports affiliés, Riadh Belhadj, a fait savoir que plus de 80 lutteurs, représentant 7 pays seront en lice à cette occasion.

Et d’indiquer dans une déclaration à la TAP que la participation tunisienne sera limitée à 24 lutteurs, notant que la compétition aura un impact positif sur les lutteurs tunisiens.

“La course pour la première place du championnat arabe sera féroce entre la Tunisie et l’Egypte”, a-t-il encore fait remarquer, précisant que les lutteurs tunisiens ont de grandes chances de briller et de rafler la plupart des médailles en jeu.

Selon Riadh Belhaj, l’assemblée générale des fédérations arabes de Wushu Kung Fu se tiendra en marge du tournoi.

A noter que 7 pays participent au 6e championnat arabe, à savoir la Tunisie (pays hôte), l’Algérie, le Maroc, la Libye, l’Egypte, l’Arabie Saoudite et la Jordanie.