La troisième édition du Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo (MCCE) plateforme d’échange et d’innovation pour les professionnels de la cybersécurité et du cloud au Maghreb a démarré mardi, à la Cité de la Culture à Tunis.

Cet événement qui se poursuivra au 21 février 2024, se veut un rendez-vous incontournable pour les acteurs du domaine, avec plus de 50 exposants et 70 intervenants.

Le MCCE se positionne ainsi comme une plateforme pour les décideurs, les prestataires, les éditeurs de solutions et les hébergeurs, en quête d’opportunités de croissance et de collaboration.

Au programme figurent 36 séances de workshops, 3 panels de discussion, 8 démonstrations techniques, ainsi que des opportunités de networking. Ces activités sont conçues pour stimuler l’échange de connaissances, partager les meilleures pratiques et explorer les dernières innovations du secteur. L’événement offre également une occasion de réseautage avec des professionnels d’autres pays, d’échanger des idées et de partage des expériences.