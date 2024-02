Le Musée National d’Art Moderne et Contemporain de Tunis, Macam-Tunis, a annoncé la tenue, du 22 au 28 Février 2024, d’une exposition de la collection d’œuvres de calligraphie arabe de la Fondation turque “Albayrak”.

Le vernissage de l’exposition est prévu ce samedi, 22 février, à 11h du matin au siège du Macam-Tunis, à la Cité de la Culture.

L’exposition sera organisée par le Macam-Tunis en coopération avec l’Agence turque de coopération et de coordination (Tika) et la Fondation Albayrak. Créée en 2008, la Fondation Albayrak oeuvre des divers secteurs d’activités dont l’éducation, la culture et l’art, la recherche scientifique et le développement, la société, la santé et l’environnement, peut-on lire sur le site de la Fondation.

Rappelons que Tika a contribué à la mise en place du studio de production audivisuelle à l’agence Tunis Afrique presse (TAP) dont l’inauguration avait eu lieu le jeudi 25 janvier 2024. A cette occasion, le Président de Tika, Rahman Nurdun, a fait savoir que cette institution avait commencé, en 2012, à implanter ses bureaux dans divers pays africains et arabes dont la Tunisie. Quelques 200 projets ont été réalisés en Tunisie sur un total de 30.000 projets programmés dans plus de 60 bureaux de l’agence à travers le monde.