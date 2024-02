La présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso, a renouvelé l’engagement de la Banque visant à soutenir les efforts de réforme lancée en Tunisie et à continuer de contribuer au financement des projets prioritaires, laquelle a réalisé des investissements d’environ 2,1 milliards d’euros depuis 2012.Lors d’une réunion tenue lundi à Tunis, avec la ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi Sabïi, la présidente de la BERD a souligné que l’Institution financière européenne continuera à fournir un soutien technique à la Tunisie pour stimuler l’activité économique, améliorer la croissance ainsi que les conditions sociales.

La réunion a porté aussi sur la coopération financière et technique entre la Tunisie et la BERD, ainsi que sur les possibilités et opportunités de la renforcer durant la prochaine période, conformément aux priorités nationales.

Le gouvernement tunisien a tenu à tirer profit de l’expertise de la Banque et à renforcer davantage le partenariat entre les deux parties, en particulier dans des domaines prioritaires tels que l’économie verte, en particulier les énergies renouvelables et le soutien institutionnel et la numérisation.

Les données indiquent que, depuis le lancement de ses opérations en Tunisie en 2012, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a investi plus de 2,1 milliards d’euros dans la réalisation de 69 projets et le soutien à 1200 petites et moyennes entreprises par le biais d’une assistance technique financée par l’UE.