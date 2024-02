Un contrat de sponsoring “promotionnel” a été signé ce mercredi, entre le taekwondoïste champion olympique tunisien, Khalil Jendoubi et l’Office national tunisienne du Tourisme (ONTT), lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère du tourisme.

En vertu de cet accord, Jendoubi s’engage à promouvoir la destination Tunisie à l’occasion de sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août). Un accord qui s’inscrit, également, dans le cadre de la stratégie du ministère de diversifier les outils et canaux de promotion du produit touristique tunisien à travers l’orientation sportive et ce, en misant sur les sportifs tunisiens champions dans leurs disciplines.

“Le contrat conclu avec Khalil Jendoubi vise à apporter à cet athlète le soutien moral et financier en prévision des prochaines échéances qu’il s’apprête à négocier afin de lui permettre de briller”, a déclaré le Directeur général de l’ONTT, Helmi Hassine, indiquant que les résultats fort probants réalisés par le jeune talent ont poussé le ministère du tourisme à s’orienter vers une nouvelle approche promotionnelle du tourisme tunisien.

De son côté, Jendoubi s’est félicité de ce nouveau contrat de sponsoring avec l’ONTT, affirmant que le sport et le tourisme sont les deux faces d’une seule monnaie et qu’il avait opté pour un partenariat avec le ministère du tourisme parce qu’il, tous deux, “partagent le même objectif”.

“Le sportif tunisien à besoin d’un important support moral et financier en période de préparation, notamment, quand il s’agit de préparer les jeux olympiques et le nouvel accord convenu fera office de véritable coup de pousse pour travailler et briller”, a-t-il lancé.

Le médaillé d’argent des derniers jeux de Tokyo a assuré que son principal objectif à Paris sera de décrocher l’or, affirmant que la préparation entamée depuis quelques mois se poursuit à un rythme soutenu pour atteindre les résultats souhaités et être à la hauteur des attentes du public tunisien.