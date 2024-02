La responsabilité sociale des institutions bancaires et financières et le renforcement de leur implication dans l’accompagnement de projets de développement ont été au centre d’une réunion tenue lundi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, avec le président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des institutions financières, Néji Ghandri.

L’entretien a porté sur les moyens d’associer les banques et les institutions financières dans le renforcement du secteur de la jeunesse et des sports à même de faciliter les procédures et à accélérer le rythme de réalisation des projets sportifs et de jeunesse, notamment les projets en suspens, comme la piscine municipale du Belvédère, l’aménagement de la salle omnisports de la cité des jeunes et l’aménagement des terrains de quartier dans les zones prioritaires.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a affirmé la disposition de l’autorité de tutelle à travailler conjointement avec les institutions bancaires et à faciliter toutes les procédures afin d’accélérer le rythme des travaux de réalisation des projets, compte tenu de l’importance de ce secteur vital pour les jeunes et pour la société en général.