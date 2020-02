Des conventions de partenariat et de financement ont été signées, mercredi 26 février, entre le ministère des Affaires culturelles et des jeunes dirigeants de startups dans le secteur de la culture et du patrimoine.

La signature des conventions a eu lieu au siège du ministère, en présence de Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles dans le gouvernement sortant. Cette initiative est la première du genre dans le partenariat culturel public-privé, indique un communiqué du ministère.

Le ministère souligne que l’objectif est d’inciter les jeunes à s’investir dans les secteurs de l’économie numérique et les industries créatives et culturelles. Il s’agit aussi d’un moyen qui vise l’enracinement d’une vision participative et la création d’emplois dans ce secteur compétitif, lit-on de même source.

Cette nouvelle formule de partenariat et d’accompagnement des promoteurs culturels s’inscrit dans le cadre des actions du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique et ses interventions en faveur des projets dans le patrimoine et les métiers culturels.