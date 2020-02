Une pépinière d’entreprises a été inaugurée, mercredi, à l’Institut supérieur des études technologiques (ISET), à Sidi Bouzid, à l’initiative de l’association locale Rawafed pour le développement.

Le projet a pour but de promouvoir l’esprit d’entreprise auprès des jeunes et à impulser l’emploi et la création de projets dans la région, souligne dans une déclaration à l’agence TAP le président de l’association, Mongi Kadoussi.

Il s’agit aussi d’encadrer et d’accompagner les jeunes ainsi que de développer leurs compétences en matière de leadership.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet Jawda pour la diffusion de l’esprit de leadership en milieu scolaire et étudiant, lancé en octobre 2019, en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, et qui devra se poursuivre jusqu’à 2021.