L’Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Zaghouan, a accueilli, mercredi, les activités d’une journée d’information sur le projet du “Forum des métiers verts”, tenue sur le thème “La jeunesse, avenir de l’économie verte”.

Une manifestation qui a été organisée à l’initiative de la Direction générale de la jeunesse et des sports, du Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C), en collaboration avec l’ISET et les structures de soutien et de financement.

La coordinatrice du projet, Jamila Rahmani, a souligné, à l’Agence TAP, que cette journée d’information vise à renforcer la prise de conscience auprès des étudiants et des jeunes, quant à l’importance de l’économie verte et son rôle clé dans la réalisation du développement durable.

Il s’agit également de former les jeunes dans le domaine des métiers verts et de les encourager à lancer des projets environnementaux innovants, en recyclant et valorisant les déchets pour les transformer en une source de revenu et en métiers respectueux de l’environnement intégrés dans le système de l’économie verte.

Au programme de cette journée d’information, des interventions d’une pléiade d’experts et spécialistes, ainsi que l’animation d’ateliers de travail et de présentation du cadre législatif de la création de projets dans le secteur des métiers verts ainsi que les avantages prévus par l’État pour assurer le succès de ce type de projet.

L’évènement a été supervisé par le gouverneur de Zaghouan, Karim Barenji, en présence de plusieurs responsables régionaux et un bon nombre d’étudiants de l’ISET de Zaghouan.