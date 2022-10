Des projets de rénovation ont démarré, mardi 11 octobre, dans 11 instituts supérieurs des études technologiques (ISET) situés à Tataouine, Zaghouan, Jendouba, Nabeul, Tozeur, Mahdia, Gabès, Le Kef, Djerba, Ksar Helal et Radès.

Lancés dans le cadre du programme de rénovation du réseau des ISET, financé par le gouvernement français à travers la reconversion des dettes tunisiennes en projets de développement, ces projets ont été sélectionnés sur un total de 21 dossiers présentés, selon un communiqué publié mercredi par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement des projets et de signature des contrats de financement, Mahmoud Zouaoui, chef de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a souligné que le programme de rénovation du réseau des ISET s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé entre la Tunisie et la France pour le renforcement du capital humain et la promotion de l’employabilité des jeunes diplômés du supérieur.