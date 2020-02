Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi par intérim, Taoufik Rajhi, a déclaré que le domaine de l’économie sociale et solidaire peut générer plus de 300 000 emplois.

Auditionné par la Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services de l’Assemblée des représentants du peuple, jeudi 13 courant, Rajhi a indiqué que l’élaboration du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire s’est basée sur une approche participative entre le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi et les autres ministères concernés, en collaboration avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA), l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et certaines composantes de la société civile, avec le soutien de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Il a mis l’accent sur l’importance de cette loi dans la relance de l’économie nationale, faisant savoir que ce secteur est capable de contribuer à hauteur de 10% au PIB.

Selon un document explicatif publié sur le site officiel de l’ARP, le projet de loi en question qui comprend cinq chapitres et 19 articles, vise à fournir une plate-forme juridique pour faire progresser les initiatives économiques à même de développer l’économie et l’emploi et de résorber le chômage qui a atteint 15,1% à fin 2019, selon l’Institut national de la statistique (INS).