Les travaux du Conseil exécutif de l’Union africaine à Addis-Abeba ont été consacrés, jeudi et vendredi, à l’évaluation des activités de la Commission et des rapports liés à la performance des organes de l’Union Africaine, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère a précisé que ces rapports seront présentés à l’attention du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africains lors de la 33e session ordinaire qui se tiendra les 9 et 10 février sous le titre “Faire taire les fusils: créer des conditions pour le développement de l’Afrique”.

Au cours des réunions du Conseil exécutif, un certain nombre de questions politiques et économiques liées à une action africaine commune ont été discutées, telles que la réforme des institutions de l’Union africaine, la résolution des conflits et la stratégie de transformation numérique pour l’Afrique.

En marge des travaux du Conseil exécutif, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, a présidé le Comité ministériel sur les candidatures africaines dans les organisations et structures internationales. Il a également eu des entretiens avec un certain nombre de responsables africains, au cours desquelles un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun ont été abordées, indique-t-on de même source.

Le secrétaire d’Etat chargé de diriger le ministère des Affaires étrangères conduit la délégation tunisienne participant à la trente-sixième session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine, tenue à Addis-Abeba les 6 et 7 février 2020, au niveau des ministres des Affaires étrangères.