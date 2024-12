La Tunisie a fait des progrès considérables en matière d’habitat avec des politiques publiques qui ont eu des effets positifs perceptibles, a indiqué le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, à l’ouverture de la réunion des ministres organisée à l’occasion de la 5e session ordinaire du CTS N°8 de l’Union Africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation.

Et de préciser: la stratégie gouvernementale de l’habitat repose sur une approche sociale et participative, l’Etat œuvrant à assurer un logement décent à tous les citoyens.

Il a ainsi expliqué que le programme spécifique de logements sociaux assure une répartition équilibrée de ses interventions sur l’ensemble de la République et selon lesquels seront mis en œuvre des projets de logements et de parcelles sociales au profit des familles à revenus limités, notamment les “non rémunérés”, qui ne sont couverts par aucun système de financement.

Ce programme comprend deux composantes. D’abord, l’éradication des logements rudimentaires et leur substitution par des logements nouveaux ou leur restauration ou extension. Ensuite, la réalisation et la dotation de logements sociaux ou l’aménagement et la mise à disposition de lotissements sociaux.

Le chef du gouvernement a indiqué que, durant le premier semestre de 2024, 7244 logements rudimentaires ont été démolis et remplacés par de nouveaux logements. En outre, 4002 autres logements et lotissements sociaux ont été accordés à des familles nécessiteuses.Quelque 3246 logements et lotissements sociaux sont en cours de construction et d’aménagement, a-t-il ajouté.

Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre des politiques de l’habitat et du programme spécifique des logements sociaux prévus par la loi des finances de 2012 et du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, souligné que le gouvernement œuvre à réformer le système institutionnel de financement de l’habitat et notamment le financement de l’habitat social à travers notamment la révision du système bancaire ou encore des financements des accordés par les fonds.

Il a, en outre, affirmé que le gouvernement travaille sur une réforme législative globale et une révision de l’arsenal juridique en lien avec l’habitat afin de l’adapter aux exigences du développement urbain.

Pour le chef du gouvernement, la Constitution de 2022 a apporté une nouvelle dimension à la décentralisation et la gouvernance locale, et ce à travers notamment la mise en place du Conseil national des régions et des districts dont la mission porte également sur l’examen des plans de développement régional, local et national.

Pour faire face aux défis de développement sur le plan local, le gouvernement a lancé plusieurs projets liés à la gouvernance locale, dont le programme de développement rural et de la gouvernance locale, qui a pour objectif de renforcer la performance des collectivités locales dans le but de développer une infrastructure municipale et un meilleur accès aux services administratifs dans les quartiers populaires.

Le chef du gouvernement a rappelé, dans ce contexte, que le projet de la Cité médicale des Aghlabides, s’étendant sur une superficie de plus de 5000 hectares, a pour but de rapprocher les services de santé des citoyens dans les gouvernorats du centre et du sud du pays.

Cette cité médicale, a-t-il ajouté, regroupera des établissements hospitaliers, universitaires et des groupements industriels dans les domaines pharmaceutiques, paramédicaux et médicaux, outre des stations de production d’énergie renouvelable et des centres de valorisation de déchets.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, fait part de la détermination du président de la République à agir avec tous les acteurs dans le but de concrétiser toutes les recommandations formulées par le comité technique spécialisé de l’Union Africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation.