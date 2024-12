La Tunisie accueille, du 18 au 20 décembre, la 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS n°8 ) de l’Union Africaine (UA) sur la Fonction Publique, les Collectivités Locales, le Développement Urbain et la Décentralisation.

Cet événement, organisé sous l’égide de la Présidence du Gouvernement, fait suite au succès de la session du CTS Finance de l’UA tenue à Tunis plus tôt cette année.

Durant deux jours, les 18 et 19 décembre, des experts des États membres de l’UA débattront de questions clés inscrites à l’ordre du jour, avant de présenter un rapport lors de la réunion ministérielle prévue le 20 décembre.

Les ministres devraient adopter la Déclaration de Tunis, qui définira des engagements communs et des orientations stratégiques en matière de gouvernance locale et de service public.

L’ambassadeur de Tunisie en Éthiopie et Représentant Permanent auprès de l’Union Africaine, Abdelhamid Gharbi, a souligné l’importance de cet évènement d’envergure qui, a-t-il dit, représente une occasion pour renforcer la coopération continentale entre les Etats membres de l’UA.

Cette réunion réaffirme l’engagement de la Tunisie à promouvoir le dialogue et la coopération entre les nations africaines face aux défis communs en matière de gouvernance et d’urbanisation, a déclaré l’ambassadeur.

La session ordinaire sera précédée par la deuxième réunion du Bureau du CTS, les lundi 16 et mardi 17 décembre à Tunis.

Le Comité Technique Spécialisé sur la Fonction Publique, les Collectivités Locales, le Développement Urbain et la Décentralisation (CTS n°8-UA) est l’un des organes clés de l’Union Africaine. Il a pour mandat de garantir une gouvernance efficace, une prestation de services publics de qualité et un développement urbain durable dans les États membres.

Le CTS n°8-UA a constamment été une plateforme de dialogue et de coopération, favorisant l’élaboration de politiques et de stratégies axées sur la décentralisation, la bonne gouvernance et l’urbanisation durable en Afrique.

Le CTS n°8-UA constitue un levier stratégique essentiel pour les États membres, permettant de renforcer la prestation des services publics, d’améliorer la gouvernance locale et de promouvoir un développement urbain soutenable.