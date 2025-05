Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a conduit la délégation tunisienne participant aux travaux de la troisième conférence ministérielle entre l’Union Africaine et l’Union Européenne et de la première session du Comité ministériel de suivi qui ont eu lieu, mercredi, à Bruxelles, en Belgique.

Ces deux réunions ministérielles ont été consacrées à l’évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations issues du 6e sommet UA-UE, tenu en 2022, ainsi qu’à plusieurs questions et défis communs liés à la paix et la sécurité, au développement, à la migration et à la mobilité, indique un communiqué.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Nafti a affirmé que la Tunisie n’a ménagé aucun effort pour encourager l’UE et l’UA à aller de l’avant sur la voie de la mise en place d’une relation durable, solide et mutuellement bénéfique, fondée sur les principes de respect, d’égalité et de développement équitable.

Il a salué, à ce propos, l’engagement des deux continents, 25 ans après la création de ce partenariat, à renforcer davantage la coopération et la concertation autour des défis communs.

Le ministre a, en outre, souligné l’attachement de la Tunisie au multilatéralisme et son soutien constant aux principes de la Charte des Nations Unies, un attachement qui s’illustre, selon lui, par la proclamation de l’année 2025 comme une année de renforcement de l’action multipartite et d’ouverture sur des partenariats internationaux et onusiens durables.

Par ailleurs, Nafti a appelé à la mise en œuvre des engagements issus du “Sommet de l’avenir” tenu à New York en septembre 2024, à réformer les outils de la gouvernance mondiale, à accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable, à introduire des réforme sur l’architecture financière internationale, à lutter contre la pauvreté et à faire face aux retombées des changements climatiques.

Dans un autre contexte, Mohamed Ali Nafti a dit espérer que la 4e session de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement, prévue du 30 juin au 3 juillet 2025, en Espagne, puisse s’appuyer sur les recommandations de cette réunion ministérielle afro-européenne.

Ont pris part à la troisième réunion ministérielle et à la première session du Comité ministériel de suivi UA-UE, les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de ces deux unions, le président de la Commission de l’Union africaine, la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’un certain nombre de hauts responsables.