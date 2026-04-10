En stand bye, depuis 2008, le programme du gouvernement tendant à moderniser les postes frontaliers terrestres en œuvrant à les promouvoir, dans une première étape, en espaces de repos acceptables pour les voyageurs et à les transformer, dans une deuxième, en zones franches, commence à prendre forme.

Sur une douzaine de postes répertoriés, dix avec l’Algérie et deux avec la Libye, trois ont gagné en visibilité.

Modernisation de trois postes frontaliers un avant goût d’un créneau porteur

Le premier, le poste frontalier de Melloula relevant de la délégation de Tabarka (Nord ouest) a fait l’objet de travaux de modernisation et d’extension. Il est prévu que ces travaux prennent fin d’ici le mois de décembre 2026.

Le deuxième, le poste frontalier à vocation commerciale de Bouchebka relevant du gouvernorat de Kasserine (centre ouest de Tunisie). La fin des travaux de sa rénovation et la mise en service des nouveaux aménagements sont prévues pour début 2028.

Le troisième, le poste frontalier de Ras Jedir , principal passage commercial à la frontière tuniso-libyenne. Les travaux de sa réalisation avancent à un rythme acceptable d’après les autorités en charge du dossier.

“L’instauration de zones franches aux frontières algérienne et libyenne constitue un nouveau levier de croissance capable de diversifier l’économie tunisienne et de renforcer sa résilience face aux chocs extérieurs.”

Selon Jamel Zrig, Directeur général de l’Office National des Postes Frontaliers Terrestres (ONPFT), établissement public créé, en 2016, pour gérer les postes frontaliers terrestres, le gouvernement a mobilisé d’importants fonds budgétaires pour développer les trois postes frontaliers et accélérer leur modernisation.

Ils ont bénéficié d’une enveloppe totale de 215MD répartie en 170 MD pour Ras Jedir, 95 MD pour celui de Bouchebka et 50 MD pour le poste de Melloula.

Toujours d’après la même source, les achats en Duty free à des prix avantageux ont été expérimentés, avec succès, au poste frontalier de Melloula. Il est prévu, a-t-il dit, de généraliser cette pratique de shopping à tous les postes frontaliers, d’autant plus que le nombre des voyageurs entre la Tunisie et les deux pays voisins ne cesse de croître. Il est passé a-t-il-dit.de 9 millions de voyageurs en 2017 à 16,3 millions en 2025, soit une hausse de près de 100%.

La niche à exploiter pour diversifier les moteurs de croissance

De toute évidence, il y a dans cette volonté de mettre en place de zones franches à la frontière ouest (Algérie) et sud-est (Libye) une véritable opportunité pour créer un nouveau moteur de croissance à même de diversifier l’économie du pays et partant, de lui conférer plus de solidité, plus de résilience et plus de marge de manœuvre face aux chocs extérieurs.

C’est pour dire que le créneau de création de zones franches, pour peu qu’on le développe avec professionnalisme, peut jouer le même rôle qu’assument, de nos jours, le tourisme, les transferts des Travailleurs tunisiens à l’étranger (TRE) et les exportations de l’huile d’olive. Et pour cause.

Les zones franches, partout dans le monde, ont pour mérite de créer certes des emplois, mais surtout de renforcer la balance commerciale par un apport significatif de devises et une augmentation des exportations.

“Avec 16,3 millions de voyageurs en 2025 contre 9 millions en 2017, le flux transfrontalier a doublé, justifiant l’investissement de 315 MD engagé par l’État.”

Les zones franches présentent également l’avantage de contribuer à une plus grande intégration industrielle entre les pays voisins, de contenir l’économie parallèle et d’éradiquer la contrebande.

La Tunisie, localisée entre deux pays très riches dont les populations jouissent d’un pouvoir d’achat élevé, a toutes les chances et tous les atouts peut tirer le meilleur profit de cette manne pour équilibrer ses finances et se développer.

“Passer du transit au profit : les zones franches sont le remède structurel pour transformer la contrebande en intégration industrielle.”

Et pour ne pas oublier cet élément d’information : les zones franches en Tunisie ont fait l’objet de trois principales études . I n’est pas inutile de les rappeler pour ceux qui veulent s’étaler sur le sujet. Il y a :

l’étude menée par l’Agence japonaise de coopération internationale ( JICA

l’étude menée par l’Institut tunisien des études stratégiques ( ITES

et l’étude élaborée par l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) intitulée “La Tunisie et ses pays voisins: risques communs et solutions partagées”.

Ces études présentent le désavantage d’être effectuées sans aucune coordination. C’est au département du Commerce en charge du dossier des zones franches de les regrouper et d’en synthétiser le contenu.

Abou SARRA