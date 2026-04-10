La Tunisie devient le premier pays arabe et d’Afrique du Nord à intégrer le plus vaste programme mondial d’échange professionnel dans le domaine spatial, à la suite de la désignation officielle de la Tunisian Space Association (TUNSA) en tant que représentante nationale.

Selon les canaux officiels de l’association, cette sélection place la Tunisie aux côtés d’acteurs institutionnels issus de 19 pays, comprenant des agences spatiales, des ministères et des entreprises publiques, dans le cadre d’un programme stratégique de trois semaines organisé aux États-Unis. Elle consacre ainsi la reconnaissance internationale du positionnement croissant du pays dans ce secteur de pointe.

Au cours de cette mission, la délégation tunisienne effectuera des visites de terrain au sein des installations de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), ainsi que dans diverses institutions publiques et privées américaines, des centres de recherche, des complexes industriels de haute technologie et des infrastructures majeures de lancement spatial.

Cette désignation traduit, par ailleurs, la reconnaissance des autorités américaines du rôle et de l’expertise de la Tunisian Space Association, ainsi que son intégration progressive aux réseaux de coopération, tant nationaux qu’internationaux, dans les domaines des technologies, des sciences, des applications et de la régulation spatiales.